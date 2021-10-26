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Дороги Ижевска начали посыпать противогололёдными реагентами

12:10, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
Дороги Ижевска начали посыпать противогололёдными реагентами
12:10, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
Фото: ИА «СУСАНИН»
88
0

Во вторник на очистке улиц работает 61 единица техники.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 26 октября, на очистке ижевских улиц от снега работает 61 единица техники. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заместитель главы города по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.

Дороги начали посыпать противогололёдными реагентами Галит А и Бионорд. Техника сметает подтаявший от воздействия средств снег. 

По словам Сальникова, на улицы города в данный момент готовы выйти 250 единиц техники, ещё 20 машин находятся на переоборудовании для работы со снегом. 

12:10, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
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