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Стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска могут поднять на два рубля

16:10, 25 октября, 2021
Андрей Бирюков
Стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска могут поднять на два рубля
16:10, 25 октября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт\n#троллейбус\n#автобус\n#ИжГЭТ\n#ИПОПАТ
Фото: ИА Сусанин
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Изменения связаны с повышением цен на дорожные материалы до 30%.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил министр транспорта Удмуртской Республики Алексей Горбачев в прямом эфире, посвящённом развитию транспортной сети Ижевска, на странице администрации города.

По словам чиновника, соответствующие документы подали ИПОПАТ и ИжГЭТ в комиссию республиканского Минстроя. Заседание по тарифам состоится 9 ноября. 

«Тариф будет поднят. Скорее всего, на два рубля. Предприятия предоставляют более 500 листов расчёта в соответствии с федеральной методикой: там берутся доходы и расходы, все субсидии, которые им выплачиваются в рамках 220-го федерального закона, и оттуда выводится эта стоимость», — объяснил Алексей Горбачев.

Изменения связаны с повышением цен на дорожные материалы до 30%. 

«Это не для того, чтобы увеличить свою прибыль, а только для того, чтобы предприятие могло существовать и обеспечивать пассажиров качественными услугами по перевозке», — заключил министр.

16:10, 25 октября, 2021
Андрей Бирюков
134
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт\n#троллейбус\n#автобус\n#ИжГЭТ\n#ИПОПАТ
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