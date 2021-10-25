Стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска могут поднять на два рубля

Изменения связаны с повышением цен на дорожные материалы до 30%.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил министр транспорта Удмуртской Республики Алексей Горбачев в прямом эфире, посвящённом развитию транспортной сети Ижевска, на странице администрации города.

По словам чиновника, соответствующие документы подали ИПОПАТ и ИжГЭТ в комиссию республиканского Минстроя. Заседание по тарифам состоится 9 ноября.

«Тариф будет поднят. Скорее всего, на два рубля. Предприятия предоставляют более 500 листов расчёта в соответствии с федеральной методикой: там берутся доходы и расходы, все субсидии, которые им выплачиваются в рамках 220-го федерального закона, и оттуда выводится эта стоимость», — объяснил Алексей Горбачев.

Изменения связаны с повышением цен на дорожные материалы до 30%.

«Это не для того, чтобы увеличить свою прибыль, а только для того, чтобы предприятие могло существовать и обеспечивать пассажиров качественными услугами по перевозке», — заключил министр.