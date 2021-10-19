Часть жилых домов Воткинска осталась без холодной воды из-за аварии

Срок окончания восстановительных работ не называется.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске произошла авария на магистральном водопроводе в районе перекрёстка улицы 1 мая и улицы 1905 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с ремонтными работами, с 09:00 во вторник, 19 октября, от водоснабжения отключили 30 многоквартирных домов на улицах 1 Мая, Кирова, Верхняя, Королёва, Школьной, Пролетарской, 1905 года. Без ресурса также остались детские сады №№ 5, 50, 8, ТЦ «Светлана» и помещения частных предпринимателей.

В домах и соцобъектах, находящихся недалеко от места аварии и где подача воды не приостановлена, может наблюдаться понижение давления в трубах.