В Глазове начал работу обновлённый диспетчерский центр водоканала

Теперь специалист сможет следить за состоянием оборудования в режиме реального времени.

Глазов. Удмуртия. В Глазове провели масштабную работу по модернизации водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В городе начал работу обновлённый диспетчерский центр АО «Тепловодоканал». В его функции входит водоснабжение и водоотведение города. Обновление пойдёт на пользу как работникам водоканала, так и жителям Глазова. Прежде всего, диспетчер сможет следить за состоянием оборудования. Если где-то произойдёт авария на трубопроводе, специалист в режиме реального времени сможет контролировать работу ремонтных бригад. Также он будет отслеживать выполнение заявок, поступивших от горожан. Новая система позволит своевременно принять меры, если в работе оборудования возникнут отклонения. Диспетчер сможет следить за всеми показателями и, как уже отмечено, быстро начать решение проблемы.

В 2019 году в Глазове подписали концессионное соглашение между Удмуртской Республикой, городом и «Тепловодоканалом». Оно предусматривало внедрение системы «Цифровой водоканал». Именно её частью является новый диспетчерский центр. Современные технологии помогут уменьшить количество аварийных ситуаций, а также повысят качество водоснабжения.

Также на водоканале могут внедрить искусственный интеллект. Технология позволит определить возможные нарушения в работе водопроводных сетей. Таким образом идёт расчёт на минимизацию случаев аварийного отключения воды.

В рамках концессионного соглашения в Глазове построят и модернизируют 45 объектов водоснабжения и канализации. Уже готовы и сданы 19 объектов, включая 5 трубопроводов протяжённостью 28 км. Помимо того, закончили работы на 11 канализационно-насосных и 8 водопроводных насосных станциях. На пяти объектах очистных сооружений закончили проектирование.

Теперь жители ряда микрорайонов смогут получать качественную воду. В частности, это касается посёлка Юго-Западного — пять улиц, 276 домов, а также микрорайона «Сыга», где новшество затронет 50 семей.

Всего в обновление водоснабжения Глазова вложили 1,2 млрд рублей.

Напомним, что коммунальные услуги в городе подорожают с 1 июля 2022 года на 6,9%.