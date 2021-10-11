В Глазове устанавливают 5 скульптур со значимыми для истории города предметами

Этот проект является коллаборацией художников и Глазовского краеведческого музея.

Глазов. Удмуртия. В Глазове появится новое место памяти. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в «ВКонтакте».

Рядом с площадью Свободы устанавливают 5 скульптур. Все они олицетворяют значимые для истории Глазова предметы: треуголка городничего Петра Федоровича Чайковского, подвеска-птица по мотивам находок с городища Иднакар, кандалы как частички Сибирского тракта, муза как источник вдохновения для творцов, коньки как символ спортивной истории города.

Создание такой достопримечательности стало возможным благодаря коллаборации местных художников с Глазовским краеведческим музеем. Их проект «Место памяти – место селфи» победил в конкурсе лучших муниципальных проектов и получил грант на реализацию.