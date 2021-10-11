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Ветеран Великой Отечественной войны поставил себе надгробный памятник на Северном кладбище Ижевска

15:02, 11 октября, 2021
Ветеран Великой Отечественной войны поставил себе надгробный памятник на Северном кладбище Ижевска
15:02, 11 октября, 2021
396
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбище\n#история
Фото: Юрий Абашев
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На камне установлена дата смерти — 2025 год.

Ижевск. Удмуртия. На Северном кладбище Ижевска было обнаружено надгробие ещё не умершего человека. Находку совершил корреспондент ИА «Сусанин» Юрий Абашев в родительскую субботу, 8 октября 2021 года. 

На надгробии изображён ветеран Великой Отечественной войны Перевощиков Сергей Никитович. Там же имеются годы жизни: 22.08.1925 года — 2025 год. Внимание привлекла дата смерти. С целью прояснить ситуацию, корреспондент ИА «Сусанин» Дмитрий Стрелков разместил фото в одной из городских групп в соцсети Facebook. 

В комментариях среди различных предположений нашёлся ответ на вопрос о происхождении данного надгробия — откликнулась родственница ветерана. 

«Поясняю. Это наш дедушка. Ему 96 лет и он хочет прожить до ста. Но думаю и надеюсь, что проживет еще дольше. Сам себе заказал памятник и место. Так ему захотелось и так ему спокойнее. Ну и такая у него цель в жизни - отметить вековой юбилей. А чтобы она точно осуществилась - он ее материализовал», — рассказала родственница Сергея Никитовича Евгения Перевощикова. 

Информагентство «Сусанин» желает Сергею Никитовичу Перевощикову крепкого здоровья и сил, чтобы выполнить и перевыполнить поставленную перед собой цель. 

15:02, 11 октября, 2021
396
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбище\n#история
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