Жители Удмуртии могут проголосовать за граффити на ИжГСХА в рамках окружного конкурса

Отдать свой голос можно до 15 октября.

Ижевск. Удмуртия. В финале фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАрт» Удмуртию представил Иван Жижин. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, 1 октября открылось голосование за лучшую работу фестиваля.

Иван Жижин принимает участие с граффити «Основание Ижевска в другой солнечной системе», которое он изобразил на фасаде первого корпуса Ижевской сельскохозяйственной академии. Напомним, масштабную футуристичную картину размером 20х7 метров художник завершил за девять дней, использовав аэрозольные и фасадные краски.

Отдать свой голос могут граждане России до 15 октября включительно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23. Иван Жижин выступает под индивидуальным номером 5. Этот код необходимо набрать в тоновом режиме при звонке по указанному номеру. Победитель определится по результатам народного голосования и судейства жюри.

Вся информация об участниках, фото и видеоролики о работах размещены на официальном сайте фестиваля во вкладке «Финалисты».