Общественники проверили опасные детские площадки в Ижевске и Воткинске

Следственный комитет организовал проверку одной из площадок.

Ижевск Удмуртия. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили более 30 потенциально опасных детских и спортивных площадок Ижевска, Воткинска и некоторых районов Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Удмуртии.

По итогам рейдов выяснилось, что 470 детских и 226 спортивных площадок (33% от их общего числа) в Удмуртии являются опасными для их пользователей. 70 % из этих объектов нуждаются в обновлении и ликвидации опасных конструкций.

Большинство проблем связаны со сломанными скамейками, отсутствием ограждений, сгнившими металлическими элементами, сломанными качелями, торчащей арматурой, существенными неровностями, ненадежным креплением конструкций и посторонними элементами на территории площадки — мусором и аварийными деревьями.

73% из числа проверенных площадок находились в крупных городах с численностью более 50 тыс. жителей. Только 37% объектов являются новыми или находятся в хорошем состоянии. Лишь 30% площадок не представляют опасности для детей.

Даже новые площадки вызывают замечания от местных жителей, где-то они недостаточно освещены или не скошена трава, отсутствуют оборудованные подходы к площадке.

В ходе мониторинга выяснилось, что у 74% площадок нет таблички с информацией о игровом оборудовании и с телефонами специальных служб в случае травм. Только 2 таких щита стояли на площадках региона.

Полученные во время рейдов результаты направили в муниципалитеты для приведения площадок в нормальное состояние. Повторный мониторинг планируется провести в середине октября.

В следственном управлении следственного комитета России по Удмуртии сообщают, что по факту нарушений требований безопасности на одной из детских площадок в Удмуртии организована проверка.