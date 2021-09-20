В Ижевске рядом с граффити Чайковского появится портрет Андрея Дерябина

Горожане могут принять участие в опросе и выбрать цвет будущей картины.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается исторический арт-проект «Лица Удмуртии». Об этом сообщает председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

В рамках проекта в городе появляются граффити великих людей, которые внесли вклад в историю и развитие республики. В 2019 и 2020 годах на фасадах домов Ижевска по улицам 9 Января, 169 и Дзержинского, 11 были нарисованы портреты композитора Петра Чайковского и конструктора стрелкового оружия Евгения Драгунова.

В планах на осень 2021 года — продолжить галерею портретов рядом с Чайковским. На фасаде соседнего дома будет нарисован основатель Ижевского оружейного завода Андрей Федорович Дерябин.

Помимо строительства завода, он организовал в нем инструментальное производство, чтобы снизить зависимости России от импортного инструмента и открыл первую заводскую школу в Ижевске и Воткинске. Также говорят, что именно Дерябин инициировал введение знаменитых кафтанов мастеров-оружейников.

Художник Дмитрий Костицын на основе портретов знаменитой персоны уже создал варианты эскизов для росписи фасада дома. Сейчас все желающие могут онлайн проголосовать за черно-белый или цветной вариант будущей работы.