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В Саду дружбы парка Космонавтов Ижевска появился удмуртский уголок

18:55, 18 сентября, 2021
Анна Торхова
В Саду дружбы парка Космонавтов Ижевска появился удмуртский уголок
18:55, 18 сентября, 2021
Анна Торхова
345
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#сад\n#люди\n#удмурты\n#благоустройство
Фото: Максим Егоров
345
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Торжество состоялось 18 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В парке Космонавтов Ижевска 18 сентября открылся удмуртский национальный уголок Сада дружбы народов «Валче», что в переводе с удмуртского означает "Вместе". Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Умуртской Республики.
На входе в Сад установили древний музыкальный инструмент тангыра. Раньше удмурты использовали его, чтобы создать шум, на который сходятся все поколения. 
Также новое общественное пространство украсила скульптура Матери Солнца - "Шунды Мумы". По легендам, именно она помогает светилу не сбиться с пути.
18:55, 18 сентября, 2021
Анна Торхова
345
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сад\n#люди\n#удмурты\n#благоустройство
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