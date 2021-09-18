В Саду дружбы парка Космонавтов Ижевска появился удмуртский уголок

Торжество состоялось 18 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В парке Космонавтов Ижевска 18 сентября открылся удмуртский национальный уголок Сада дружбы народов «Валче», что в переводе с удмуртского означает "Вместе". Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Умуртской Республики.

На входе в Сад установили древний музыкальный инструмент тангыра. Раньше удмурты использовали его, чтобы создать шум, на который сходятся все поколения.