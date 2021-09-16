«Ижводоканал» модернизирует уличные колонки с водой, чтобы повысить качество их работы зимой

Специалисты предложили ряд конструктивных изменений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске усовершенствовали конструкцию уличных водоразборных колонок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения должны обеспечить надёжную работу оборудования в зимний период. Колонки в это время ломаются по разным причинам, чаще всего из-за проблем с нижней частью — водоприёмником.

«Наши специалисты <...> переделали эжектор, чтобы в приемнике не оставалась вода. Изменили конструкцию запирающего клапана, чтобы появилась возможность установить новые прокладки из незамерзающего материала. Сама чаша (стакан) будет из металла, а не из чугуна, как сейчас в стандартном оборудовании. Чугун при низких температурах становится хрупким и при замерзании разрушается, такой низ в дальнейшем остается только заменить, а сталь в случае повреждения можно отремонтировать на месте», — рассказал главный механик «Ижводоканала» Дмитрий Лямин.

Изготовлено уже почти сто ремкомплектов, часть из которых уже опробована на практике.

Отметим, что в Ижевске около 800 колонок. Все они стоят на учёте «Ижводоканала», каждая имеет свой номер.