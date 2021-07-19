Власти Ижевска готовятся соединить улицы Репина и 10 лет Октября

Проект должен быть готов летом 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. Улицу Репина в Ижевске продлят до улицы 10 лет Октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Готовить проект планировки дороги будет ООО «Кант специализированный застройщик». Установлен срок до 24 июня 2022 года. После подготовки документов пройдут общественные обсуждения.

Новая дорога пройдёт через лес между улиц Тимирязева и 10 лет Октября.

Напомним, что министр строительства республики ранее упоминал о планах продления улицы Репина.