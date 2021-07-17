В Ижевске до 1 сентября закрыто движение по улице Первой Тверской

В районе школы № 60 начали замену теплосетей.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до 1 сентября по улице Первой Тверской закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
В районе школы № 60 началась замена теплосетей. В связи с этим на участке работ установили временные дорожные знаки, указывающие пути объезда.
До 1 сентября энергетики должны заменить около 200 м трубопровода и компенсаторное устройство трассы, расположенное под проезжей частью.
После завершения ремонтных работ территория будет благоустроена.
Реконструкция теплосетей повысит надежность теплоснабжения 22 жилых домов, 2 детских садов и школ микрорайона.