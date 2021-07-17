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В Ижевске до 1 сентября закрыто движение по улице Первой Тверской

17:51, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске до 1 сентября закрыто движение по улице Первой Тверской
17:51, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#Теплосети\n#транспорт
Фото: twenty20.com
154
0

В районе школы № 60 начали замену теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до 1 сентября по улице Первой Тверской закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

В районе школы № 60 началась замена теплосетей. В связи с этим на участке работ установили временные дорожные знаки, указывающие пути объезда. 

До 1 сентября энергетики должны заменить около 200 м трубопровода и компенсаторное устройство трассы, расположенное под проезжей частью.  

После завершения ремонтных работ территория будет благоустроена. 

Реконструкция теплосетей повысит надежность теплоснабжения 22 жилых домов, 2 детских садов и школ микрорайона.

17:51, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#Теплосети\n#транспорт