В Ижевске до 1 сентября закрыто движение по улице Первой Тверской

В районе школы № 60 начали замену теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до 1 сентября по улице Первой Тверской закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В районе школы № 60 началась замена теплосетей. В связи с этим на участке работ установили временные дорожные знаки, указывающие пути объезда.

До 1 сентября энергетики должны заменить около 200 м трубопровода и компенсаторное устройство трассы, расположенное под проезжей частью.

После завершения ремонтных работ территория будет благоустроена.

Реконструкция теплосетей повысит надежность теплоснабжения 22 жилых домов, 2 детских садов и школ микрорайона.