Жители Ленинского района Ижевска вышли на субботник в сквере «Заречный»

Уборка будущей зоны отдыха прошла в рамках акции «Чистый двор».

Ижевск. Удмуртия. Акция «Чистый двор» продолжилась в Ленинском районе Ижевска. 15 июня жители провели генеральную уборку территории вокруг сквера «Заречный». Сейчас на улице Зои Космодемьянской проводятся работы по обустройству новой зоны отдыха.

Сквер стал местом притяжения горожан задолго до того, как в нем начались строительные работы. Еще в 2018 году эта территория была включена в список объектов для рейтингового голосования по благоустройству городских пространств. Общественный запрос не мог остаться без внимания администрации Ижевска и депутатов городской думы, работы начались в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Строители провели расчистку и планировку территории, подготовили основание для пешеходных дорожек и сейчас заканчивают укладку трехцветной плитки. Территорию сквера осветят 57 современных фонарей, здесь установят 27 скамеек, детский игровой городок и воркаут-площадку. Сквер ждет и дополнительное озеленение, в нем высадят яблони, сирень, другие деревья и кустарники.

За границами сквера находится сравнимая с ним по площади зеленая зона. Очистить ее от зарослей мелкого кустарника, старых веток и мусора вышли жители близлежащих домов, активисты общественных организаций, к делу подключились сотрудники районной администрации и управляющих компаний.

Субботник стал продолжением акции #Чистый двор, которая стартовала 1 мая по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова, отметил заместитель председателя городской думы Ижевска Олег Гарин. «В рамках акции мы приводим в порядок небольшие общественные пространства в разных районах города. В этот раз к нам обратились жители домов по улице Зои Космодемьянской. Администрация района предоставила необходимый инвентарь, мешки, перчатки, технику, а жители вышли на субботник целыми семьями. Это уже становится доброй традицией», - рассказал Олег Гарин.

Заречный сквер - не просто место отдыха и прогулок, но еще и дань памяти традициям и истории страны и города. Сквер расположен на улице, носящей имя героя Великой Отечественной войны, и примыкает к храму Успения Божьей Матери. Прихожане этой церкви в годы войны помогали собрать средства, на которые были построены два самолета-штурмовика - «Александр Невский» и «Дмитрий Донской».

Жилые кварталы в Ленинском районе заполняются новоселами. Как рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Атлас Хайрутдинов, уже сейчас в шаговой доступности от сквера живут около 10 тысяч ижевчан.

Посмотреть на строительные работы приходят и пенсионеры, и мамы с колясками – через пару месяцев им здесь гулять с внуками и детьми. Золотую осень жители домов на улице Зои Космодемьянской смогут встретить в уже в новом сквере, его благоустройство планируется завершить к 30 сентября.