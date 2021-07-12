Часть Воткинска из-за аварии осталась без холодной воды

Идут восстановительные работы.

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске аварийная ситуация на магистральном водопроводе привела к отключениям холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Под отключение попали:

улица Мира, 5,7,9,11,12,13,15,17

улица Робеспьера, 7, 8а

улица Свердлова, 15

улица Володарского, 3

Жилые дома частного сектора:

улица Свердлова (от ул. Мира до улица 1 Мая);

улица Урицкого (от ул. Мира до улица 1 Мая).

Также от воды отключены школа №10, детсады № 15 и № 27, детский санаторий «Родничок» и Роспотребнадзор. Возможна посадка давления в Центральном районе и микрорайоне Березовка.

График подвоза воды:

улица Мира, 5, 7 с 18:00 до 18:30

улица Мира, 9, 11 с 19:00 до 19:30

улица Мира, 15, 17 с 20:00 до 20:30

улица Робеспьера, 7 с 21:00 до 21:30

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам «Водоканала» +7 (34145) 6-88-50, +7 (34145) 6-88-55) и ЕДДС — 5-29-14.