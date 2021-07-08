Большой ремонт труб на улице Холмогорова в Ижевске повысит надёжность теплоснабжения для 250 домов

Сети на этом участке не обновлялись с советских времён.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются работы по замене магистральной теплосети на улице Холмогорова. Как рассказал ИА «Сусанин» заместитель главного инженера по эксплуатации Удмуртских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Анатолий Шпаков, реконструкция продлится до середины августа.

К перекладке участка трубопровода от ТОЦ «Сити» до ЖК «Новый город» рабочие приступили еще 21 мая. Протяжённость обновляемых сетей здесь составляет 1 700 м.

«Основная часть работ по монтажу теплотрассы не требует отключения ГВС. Однако реконструкция всё же предусматривает перерывы в подаче ресурса. Это происходит в момент врезки новых труб после монтажа и во время переключения трассы на временную систему снабжения ресурсом», — отметил Анатолий Шпаков.

С конца июня и до 7 июля как раз проходили такие работы, поэтому дома в микрорайонах по улицам Холмогорова, 10 лет Октября и Удмуртской временно оставались без горячей воды. Это понадобилось для того, чтобы вывести трубопровод из эксплуатации, слить воду и поставить заглушку, а затем организовать подачу ГВС по резервной схеме.

Несмотря на то что устройство «времянки» приводит к увеличению сроков реконструкции и затрат на нее, в «Т Плюс» отмечают, что приоритетом в работе все же остается комфорт жителей. Поэтому энергетики стараются минимизировать неудобства для горожан, предусматривая резервные варианты обеспечения горячей водой там, где это технически возможно.

Впрочем, основная работа по прокладке новых труб не останавливается ни на день. Ее выполнение повысит надежность теплоснабжения более 250 жилых домов и соцобъектов.

«Целью реконструкции является улучшение качества подачи тепла и горячей воды для всего большого микрорайона на Холмогорова и в городке Металлургов. А также увеличение пропускной способности труб за счет увеличения их диаметра. Необходимость в последнем возникла из-за строительства новых жилых комплексов на улице Холмогорова и 50 лет ВЛКСМ», — рассказал Анатолий Шпаков.

По его словам, трубы на этом участке не менялись с момента застройки района в советские времена, назрела проблема их физического износа. И реконструкция как раз позволит эти проблемы предвосхитить.

«Помимо реконструкции этой магистральной сети, в микрорайоне на Холмогорова идёт обновление подключенных к ней центральных тепловых пунктов и квартальных теплотрасс. Комплексный подход позволяет разом решить многие проблемы и обеспечить район качественным отоплением и горячим водоснабжением на долгие годы», — сказал Шпаков.

К 15 августа теплоснабжающая компания планирует полностью завершить работы по реконструкции тепловой магистрали, включая этап благоустройства. А проезжая часть на улице Холмогорова, возле ТОЦ «Сити», где перекладка трассы уже близится к окончанию, будет заасфальтирована к 30 июля