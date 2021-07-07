В Ижевске решается вопрос дальнейшей судьбы школы №51

Пока предложены 2 пути развития.

Ижевск. Удмуртия. В поселке Машиностроителей решается вопрос со строительством новой школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Здание школы № 51 построено в 1960 году. В нем нет актового и спортивного залов, а также пищеблока. Обеды школьникам привозят в больших термосах, но еда не всегда бывает горячей. Также в настоящее время микрорайон активно застраивается и детей школьного возраста становится все больше.

Для решения проблем выдвинули 2 варианта.

В первом случае здание сносят и на его месте строят новую школу на 825 мест. Такой проект можно реализовать в 2024-2025 годах. Новое учебное заведение будет иметь современную инфраструктуру.

Вторым вариантом рассматривается строительство новой школы на месте бараков. Таким образом старое здание школы удастся сохранить и далее использовать в образовательном процессе. Для такой работы необходимо привлечь инвестора, поэтому сроки установить пока нельзя.

В начале сентября среди родителей учеников школы № 51 проведут опрос, в котором они выберут подходящий вариант.

Пока этим летом муниципальные службы проведут дополнительное обследование строительных конструкций учебного заведения. Также разработают дорожную карту строительства новой школы в микрорайоне, где отразят все этапы и сроки работ. Для школьников сформируют систему маршрутов школьных автобусов, поскольку во время стройки нового здания дети временно будут учиться в других образовательных организациях.

До 1 сентября 2021 года в школе №51 заменят окна, обустроят ограждения и отремонтируют входную группу. На эти работы уже направлено 2,2 млн рублей из городского бюджета.