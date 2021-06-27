У бульвара Воскресенского в Ижевске открыли универсальную спортивную площадку

Летом там будут проводить соревнования по баскетболу, зимой – по хоккею.

Ижевск. Удмуртия. Универсальная спортивная площадка появилась в Ижевске. Летом объект на улице 50 лет Пионерии, 26 будет использоваться баскетболистами, зимой станет функционировать как хоккейное поле. В честь открытия там состоялся небольшой турнир команд Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Ижевска. Также в церемонии приняли участие заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, спортсмены с ограниченными возможностями, игроки клуба «Купол-Родники» и ветераны спорта ИЭМЗ «Купол».

Площадка была обустроена по просьбам жителей близлежащих домов. По словам председателя федерации баскетбола «Удмуртия» Марата Зиятдинова, реализовали проект в рамках Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы. Общая стоимость работ – 2,2 млн рублей.

Как рассказал руководитель Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Ижевска Андрей Васюков, располагавшаяся на том же месте прежняя площадка не соответствовала современным баскетбольным стандартам. Ее значительно расширили, установили резиновое покрытие, нанесли разметку, обустроили 100 мест для зрителей и скамейку запасных игроков. Теперь здесь можно проводить соревнования любого уровня. Объект будет находиться на балансе СШОР № 3.

«Современное покрытие будет удобно для спортсменов. Кстати, объект передан в управление ДЮСШ №3. Это значит, что за площадкой будут присматривать, составят расписание, по которому все желающие смогут оттачивать броски и передачи», - отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Марат Зиятдинов отметил, что в городе есть много подобных полузаброшенных дворовых спортивных площадок. Такой же была и эта, пока за нее не взялись болеющие за спорт люди. «Я думаю, реконструкция этой площадки должна послужить импульсом к открытию других подобных сооружений по всему Ижевску», - заявил Марат Зиятдинов.