Сейчас детям приходится ездить в другие микрорайоны.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне Медведево построят школу-сад на 200 мест. Об этом сообщил мэр города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас в посёлке живут более 100 детсадовцев и школьников. Чтобы попасть в свои учреждения, им приходится ехать в другие микрорайоны. Поэтому здесь построят начальную школу на 120 мест и детский сад на 80 мест. Проектная документация на здание будет готова к концу 2022 года, ещё 2 года займёт строительство.

Пока что для удобства учеников отремонтируют дорогу от Сарапульского тракта до Совхоза, по которой ездят рейсовые и школьные автобусы.

Напомним, что в Ижевске планируется строительство школы в районе Культбаза. Также новоселье ожидается в школе на улице Берша — она откроет свои двери к 1 ноября текущего года.