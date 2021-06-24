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Глава Ижевска рассказал, как подать заявку на уборку борщевика

14:00, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Глава Ижевска рассказал, как подать заявку на уборку борщевика
14:00, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#Администрация\n#жители
Фото: pixabay.com
233
0

Покос производят до того, как растение начнет цвести.

Ижевск. Удмуртия. Покос борщевика в Ижевске организуется администрациями районов по заявкам местных жителей. Об этом в утреннем эфире «Кофе с мэром» рассказал глава города Олег Бекмеметьев. 

Ежегодно администрация выделяет средства для устранения этого растения. В этом году дополнительно выделили деньги на борьбу с борщевиком на территории Ярушкинского дендропарка. С конца мая по начало июня, до цветения растения, работы были проведены. 

Оставить заявку на покос борщевика горожане могут с городского номера по телефону 072, с мобильного - 998 072 или написать в группе «Благоустройство города Ижевска» в социальной сети «ВКонтакте». 

14:00, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#Администрация\n#жители