Глава Ижевска рассказал, как подать заявку на уборку борщевика

Покос производят до того, как растение начнет цвести.

Ижевск. Удмуртия. Покос борщевика в Ижевске организуется администрациями районов по заявкам местных жителей. Об этом в утреннем эфире «Кофе с мэром» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Ежегодно администрация выделяет средства для устранения этого растения. В этом году дополнительно выделили деньги на борьбу с борщевиком на территории Ярушкинского дендропарка. С конца мая по начало июня, до цветения растения, работы были проведены.

Оставить заявку на покос борщевика горожане могут с городского номера по телефону 072, с мобильного - 998 072 или написать в группе «Благоустройство города Ижевска» в социальной сети «ВКонтакте».