Улицу Тарасова в городке Металлургов Ижевска расширят и сделают двусторонней

Предельная стоимость строительства составляет 56 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Движение по улице Тарасова в городке Металлургов Ижевска станет двусторонним. Об этом во время эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, планируется расширить проезжую часть от улицы 50 лет ВЛКСМ до Школьной и организовать здесь двустороннее движение. «Этот объект у нас в плане на следующий год. Проект разработан», - рассказал мэр.

По данным муниципалитета, предельная стоимость строительства составляет 56 млн рублей. Работы включены в программу «Стимул» на 2022 год. Сама программа является частью федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Она направлена на строительство инфраструктуры в новых жилых микрорайонах и подразумевает выделение средств из бюджетов страны, региона и муниципалитета.