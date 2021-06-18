В Ижевске в выходные из-за замены трубопровода перекроют улицу Дзержинского

Троллейбусы и автобусы будут курсировать по другим маршрутам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по улице Дзержинского из-за замены трубопровода ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонтные работы проведут с 20:00 19 июня до 8:00 20 июня. В связи с этим общественный транспорт изменит свой маршрут.

Автобусы № 16, 22, 29, 23, 320 перенаправят на улицу Воткинское шоссе. Маршруты № 23, 320 дополнительно будут заворачивать на улицу Строителей.

Как сообщил АО «ИПОПАТ» на своей странице в «ВКонтакте», на время ремонта теплотрассы также приостановят движение троллейбусов.

4 троллейбус будет отходить от остановки «Нефтемаш» и будет двигаться по Орджоникидзе, Пушкинской, 10 лет Октября, Ворошилова до остановки Автозавод.

7 троллейбус начнет свой маршрут от центра поедет по Пушкинской, 10 лет Октября, Ворошилова, Петрова и до улицы Труда.

14 троллейбус курсирует от остановки Кузебая Герда проедет по Карла Либкнехта, Удмуртской, 10 лет Октября, Ворошилова, Петрова до улицы Труда.

После завершения ремонта поврежденный участок дороги отсыплют щебнем, а асфальт восстановят в течение нескольких дней.