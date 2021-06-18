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В Ижевске в выходные из-за замены трубопровода перекроют улицу Дзержинского

10:10, 18 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске в выходные из-за замены трубопровода перекроют улицу Дзержинского
10:10, 18 июня, 2021
Екатерина Сентемова
414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#перекрытие улиц\n#ремонт
Фото: arzik2
414
0

Троллейбусы и автобусы будут курсировать по другим маршрутам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по улице Дзержинского из-за замены трубопровода ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.  

Ремонтные работы проведут с 20:00 19 июня до 8:00 20 июня. В связи с этим общественный транспорт изменит свой маршрут. 

Автобусы № 16, 22, 29, 23, 320 перенаправят на улицу Воткинское шоссе. Маршруты № 23, 320 дополнительно будут заворачивать на улицу Строителей. 

Как сообщил АО «ИПОПАТ» на своей странице в «ВКонтакте», на время ремонта теплотрассы также приостановят движение троллейбусов. 

4 троллейбус будет отходить от остановки «Нефтемаш» и будет двигаться по Орджоникидзе, Пушкинской, 10 лет Октября, Ворошилова до остановки Автозавод. 

7 троллейбус начнет свой маршрут от центра поедет по Пушкинской, 10 лет Октября, Ворошилова, Петрова и до улицы Труда. 

14 троллейбус курсирует от остановки Кузебая Герда проедет по Карла Либкнехта, Удмуртской, 10 лет Октября, Ворошилова, Петрова до улицы Труда. 

После завершения ремонта поврежденный участок дороги отсыплют щебнем, а асфальт восстановят в течение нескольких дней.

10:10, 18 июня, 2021
Екатерина Сентемова
414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#перекрытие улиц\n#ремонт