В Удмуртии переселят 6,5 тысяч человек, проживающих в аварийных домах

На эти цели республика получит 59,7 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 6,5 тыс. человек, проживающих в аварийных домах, получат новое жилье. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В республике ведутся работы по переселению граждан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». До сентября 2025 года 6,5 тыс. человек, живущих в 581 аварийном доме, смогут сменить жилье. Глазов и Ува уже завершили данную программу.

Для достижения цели Удмуртия получит 59,7 млн рублей. Эти деньги направят на выкуп и приобретение квартир и домов для собственников непригодного жилья.

За 2021 год планируется переселение 930 человек из 13 муниципальных образований.

Отметим, что за время действия программы в республике ликвидировано более 15 тыс. кв. м. аварийного жилья.