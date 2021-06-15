Провал во дворе дома на улице Гагарина в Ижевске оказался заброшенной выгребной ямой

Его устранят в течение 2-3 дней.

Ижевск. Удмуртия. Провал во дворе дома №48 на улице Гагарина в Ижевске начали засыпать. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, 13 июня горожане написали о провале грунта в соцсетях. Специалисты огородили участок, после выкачали из ямы глубиной 4 м воду. Чтобы земля в дальнейшем снова не просела, коммунальщики разрушили оставшиеся части кирпично-бетонных конструкций. Работы планируется завершить в течение 2-3 дней. После управляющая компания займется благоустройством участка.

Как выяснилось позднее, данного объекта нет ни на одной топографической карте. Возможно, на месте камеры ранее была выгребная яма, которую люди оборудовали около 70 лет назад.