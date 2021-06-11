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Суд запретил эксплуатацию торгово-офисного центра «Сайгас» в центре Ижевска

16:50, 11 июня, 2021
Анна Торхова
Суд запретил эксплуатацию торгово-офисного центра «Сайгас» в центре Ижевска
16:50, 11 июня, 2021
Анна Торхова
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#офис\n#Прокуратура
Фото: yandex.map
33
0

Существует угроза причинения вреда здоровью людей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закрыли торгово-офисный центр «Сайгас» на улице Максима Горького, 79, в котором сейчас идет реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

После обращений граждан прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения градостроительного законодательства, а также соблюдения норм пожарной безопасности.

Оказалось, что офисы сдавали в аренду, тогда как здание еще не введено в установленном законом порядке в эксплуатацию. Кроме того, проверка показала нарушения требований пожарной безопасности, строительных норм и правил.

Прокурор направил иск о запрете деятельности собственников помещений по эксплуатации здания, поскольку из-за реконструкции людям может быть причинен вред здоровью. Суд требования удовлетворил. До получения разрешения на ввод центр закрыт. 

16:50, 11 июня, 2021
Анна Торхова
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#офис\n#Прокуратура