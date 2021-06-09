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В Ижевске с начала года за неправильную парковку оштрафовали 947 водителей

13:05, 09 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске с начала года за неправильную парковку оштрафовали 947 водителей
13:05, 09 июня, 2021
Екатерина Сентемова
39
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#автомобиль\n#правонарушения\n#штрафы\n#парковки
Фото: pixabay.com
39
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95 автомобилей отвезли на специализированные стоянки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала года 947 водителей привлекли к административной ответственности за нарушения правил парковки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

95 автомобилей сотрудники МВД поместили на специализированные стоянки.

Водители часто пренебрегают требованиями дорожных знаков, заезжают за разметку проезжей части дороги, оставляют машины в запрещенных местах, останавливаются на пешеходных переходах или ближе 5 метров перед ними. Это самые распространенные правонарушения.

Госавтоинспекция напоминает, что остановка и стоянка транспортных средств в запрещенных местах создает помехи для движения автотранспорта, в том числе для служб экстренной помощи.

13:05, 09 июня, 2021
Екатерина Сентемова
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#автомобиль\n#правонарушения\n#штрафы\n#парковки