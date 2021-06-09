В Ижевске с начала года за неправильную парковку оштрафовали 947 водителей

95 автомобилей отвезли на специализированные стоянки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала года 947 водителей привлекли к административной ответственности за нарушения правил парковки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

95 автомобилей сотрудники МВД поместили на специализированные стоянки.

Водители часто пренебрегают требованиями дорожных знаков, заезжают за разметку проезжей части дороги, оставляют машины в запрещенных местах, останавливаются на пешеходных переходах или ближе 5 метров перед ними. Это самые распространенные правонарушения.

Госавтоинспекция напоминает, что остановка и стоянка транспортных средств в запрещенных местах создает помехи для движения автотранспорта, в том числе для служб экстренной помощи.