В Ижевске 18 дворов благоустроят по нацпроекту

Все работы завершатся до 30 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске благодаря нацпроекту преобразуют 18 придомовых территорий.

Как рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, работы должны завершиться до 30 сентября. В настоящий момент 7 дворов уже находятся в работе, 8 - на стадии приемки, 1 двор завершен, а преобразование еще двух начнется не позже 15 июня.

Национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный президентом России Владимиром Путиным, действует уже четвертый год. Общая сумма контрактов в 2021 году составляет почти 106 млн рублей, это деньги из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, а вклад самих жителей.

7 июня глава города посетил две площадки: двор на улице Коммунаров, 179, 183 и двор на улице Удмуртская 367/3, 275, 277.

На территориях благоустраиваются тротуары, проезжая и пешеходные части, расширяется парковочная зона. Во дворе на улице Удмуртской в проект также попала спортивная площадка с малыми архитектурными формами.

«Эти два двора по национальному проекту «Комфортная среда» делаются в плановом порядке. С 15 апреля в большинстве дворов Ижевска приступили к работе. Работы в завершающей стадии. За третьим корпусом Удмуртской, 267 будет большая спортивная площадка с малыми архитектурными формами, здесь жители пожелали расширение и хорошую проезжую часть с парковкой, это и реализовано», - сказал глава Ижевска.

Обе стройки идут в соответствии с графиком, и даже немного опережают его. Проекты были разработаны с учетом пожеланий жителей домов, и в скором времени все ремонтные работы будут завершены.

«Если есть возможность идти с опережающим темпом, не в ущерб качеству, то работы должны быть сделаны как можно скорее», - отметил Олег Бекмеметьев.