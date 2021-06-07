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Теннисный турнир, песни под гитару и другие развлечения пройдут во дворах Ижевска 10 июня

08:30, 07 июня, 2021
Андрей Бирюков
Теннисный турнир, песни под гитару и другие развлечения пройдут во дворах Ижевска 10 июня
08:30, 07 июня, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#День города
Фото: ИА «Сусанин»
644
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Администрация города обещает предоставить звуковую аппаратуру.

Ижевск. Удмуртия. Теннисный турнир, настольные игры и другие развлечения пройдут во дворах Ижевска 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

10 июня в Ижевске пройдёт День двора. Жители 27 домов решили организовать на придомовой территории праздничные мероприятия. Так, во дворе дома № 21 по улице Гагарина проведут теннисный матч, а также проведут турнир по шашкам, шахматам и другим настольным играм. 

В то же время жители дома № 62 по улице Баранова сыграют на гитаре. Во дворе дома № 13 по проезду Редукторному сыграют в «Мафию».  Танцевальные флешмобы и сдача норм ГТО проведут около дома № 163 на улице Горького.  

Ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщал, что участвующие в празднестве дворы должны быть украшены. Городская администрация, в свою очередь, предоставит звуковую аппаратуру и устроит концерт профессиональных артистов. Также Бекмеметьев добавил, что 12 июня, в День города, на Центральной площади проведут городской чемпионат по шахматам.

Подробная программа на 10-12 июня доступна на сайте «Дни города 2021».

08:30, 07 июня, 2021
Андрей Бирюков
644
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#День города