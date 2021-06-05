Сарапул празднует День города: программа гуляний

Жителей и гостей города ждут театральные представления, выставки и концерты.

Сарапул. Удмуртия. С 5 по 6 июня в Сарапуле пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Жителей и гостей Сарапула приглашают на праздничные мероприятия.

Так, 5 июня с 11:00 на стадионе «Сокол» началось представление «Город — любовь моя».

В Ленинском парке с 12:00 и до 17:00 пройдёт музыкальная программа «С днём рождения, любимый город». В ней примут участие театр танца «Розовый слон» из Ижевска и кавер-группа «Джем» из Сарапула.

С 15:00 в Детском музейном центре проведут «Сказочный приём у золотой сарапули». В нём примут участие сказочные персонажи карт России и Удмуртии.

На набережной Камы в 13:00 начнётся фестиваль сувениров, в 16:30 там же пройдёт концерт оркестра «Арсенал Бэнд» из Ижевска.

В 17:00 выступит сарапульский театр «Точка». В 18:00 начнётся парад фитнес-клубов.

С 18:00 до 23:00 на главной сцене состоится творческий марафон, в котором примут участие музыкальные группы из Сарапула, Ижевска и Екатеринбурга.

В 21:30 выступит группа «Моя Мишель» из Москвы.

В 22:30 начнётся барабанная дискотека, которая завершится в 23:00 праздничным салютом.

6 июня в 09:00 состоится XVI всероссийский забег имени Рината Галимова. Точкой старта отмечен стадион «Энергия».

В Ленинском парке в 11:00 начнётся творческая программа «Дог-шоу».

На 13:00 намечен концерт «Музыка, знакомая с детства. Чайковский» с участием симфонического оркестра Удмуртии.

В 14:00 в Детском музейном центре пройдёт презентация альманаха «С Пушкиным по Сарапулу».