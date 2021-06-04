В Ижевске в выходные ограничат движение в центре города

Улицу Пушкинскую закроют для транспорта в субботу и воскресенье.

Ижевск. Удмуртия. Улицу Пушкинскую в Ижевске закроют для транспорта в предстоящие выходные. Это связано с проведением спортивных и культурных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

В субботу, 5 июня, на Центральной площади столицы пройдет «Зеленый марафон». Спортивный праздник посвящен Дню эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды. Кросс на дистанции от 4,2 до 10 км смогут пробежать как любители, так и профессиональные легкоатлеты.

С 8:00 до 15:00 движение транспорта будет ограничено в районе Центральной площади и Вечного огня. Автобусы и троллейбусы также перенаправят по соседним улицам.

В воскресенье, 6 июня, на Пушкинской пройдет театрально-танцевальное шествие «Моя инклюзивная Удмуртия». Центральную магистраль перекроют для автомобилистов с 09:30 и до 12:00. Общественный транспорт временно будет курсировать по улицам Удмуртская и Карла Маркса.