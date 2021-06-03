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Автобусный маршрут № 21 в Ижевске могут продлить к посёлкам Юровские дачи и Трудовая пчела

16:10, 03 июня, 2021
Андрей Бирюков
Автобусный маршрут № 21 в Ижевске могут продлить к посёлкам Юровские дачи и Трудовая пчела
16:10, 03 июня, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#автобус\n#ИПОПАТ
Фото: ИА Сусанин
63
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Для этого на Шабердинском тракте установят освещение и остановки.

Ижевск. Удмуртия. Автобусный маршрут № 21 в Ижевске могут продлить к посёлкам Юровские дачи и Трудовая пчела. Об этом на встрече с активистами поселений сообщил глава города Олег Бекмеметьев. 

Жители просили мэра продлить маршрут № 21 до их посёлков, чтобы меньше ходить пешком от остановки. Сейчас автобус едет прямо по Шабердинскому тракту до Вараксино и сворачивает в микрорайон Липовая роща. Юровские дачи находятся почти на три километра дальше. 

ИПОПАТ выразил готовность продлить маршрут, но только если на Шабердинском тракте установят освещение и обустроят остановки. Представители городской администрации заверили участников встречи, что к началу учебного года жителей отдалённых территорий сможет забрать как городской автобус, так и пригородный.

16:10, 03 июня, 2021
Андрей Бирюков
63
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#автобус\n#ИПОПАТ