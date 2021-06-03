Для этого на Шабердинском тракте установят освещение и остановки.

Ижевск. Удмуртия. Автобусный маршрут № 21 в Ижевске могут продлить к посёлкам Юровские дачи и Трудовая пчела. Об этом на встрече с активистами поселений сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Жители просили мэра продлить маршрут № 21 до их посёлков, чтобы меньше ходить пешком от остановки. Сейчас автобус едет прямо по Шабердинскому тракту до Вараксино и сворачивает в микрорайон Липовая роща. Юровские дачи находятся почти на три километра дальше.

ИПОПАТ выразил готовность продлить маршрут, но только если на Шабердинском тракте установят освещение и обустроят остановки. Представители городской администрации заверили участников встречи, что к началу учебного года жителей отдалённых территорий сможет забрать как городской автобус, так и пригородный.