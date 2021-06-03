Жители Ижевска смогут предложить идеи для арт-объекта в новом сквере

Территория культурного досуга появится в Первомайском районе столицы.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предложили поработать над созданием нового культурного пространства. Администрация города принимает предложения по установке центрального арт-объекта в сквере в Первомайском районе. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По мнению мэра, Первомайский район несправедливо обделен пространствами для прогулок, парками и скверами. Ситуацию исправят уже в этом году. К осени новый сквер появится на пересечении улиц Воровского и Промышленной. Горожане выбрали для него название Школьный.

Территорию благоустроят за счет бюджета города. «В 2018 году более 15 тысяч жителей проголосовали за этот проект. Мы решили не дожидаться выделения федеральных средств, а используя возможности муниципального бюджета начать реконструкцию сквера», - рассказал Олег Бекмеметьев.

Концепция благоустройства уже определена. Здесь построят детскую игровую площадку, установят качели и скамейки, разобьют клумбы. Также пространство сквера вместит в себя гостиную под открытым небом и зону буккроссинга. Отдельная площадка будет оборудована для родителей, ожидающих своих малышей из детского сада.

В культурном наполнении новой общественной территории готовы поучаствовать педагоги и воспитанники детской школы искусств № 9. В сквере установят музыкальную площадку, где юные исполнители будут давать концерты для жителей микрорайона.

У сквера будет композиционный центр, где появится крупный арт-объект. Какой – должны решить сами жители. Администрация Ижевска готова рассмотреть любые проекты и эскизы, лучшие будут вынесены на общественное обсуждение.

Познакомиться с концепцией нового сквера и оставить свои предложения можно на официальной странице муниципалитета в сети «ВКонтакте».