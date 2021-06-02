В Ижевске на улице Ворошилова могут построить эталонный пешеходный переход

Новый переход будет безопаснее и доступнее для маломобильных граждан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются ремонтные работы на улице Ворошилова. Реконструкция решит проблему с образованием колеи на этой дороге, сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

На участке протяженностью 1,4 км строители полностью заменили основание дороги и уложили первый удерживающий слой асфальта. Укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной смеси завершена на 70%. Продолжается обустройство тротуаров, пешеходную зону обновят по обоим сторонам дороги.

По словам главы Ижевска, к концу лета по завершении ремонта здесь появится так называемый эталонный пешеходный переход. Он включит в себя светоотражатели на разметке, светодиодную подсветку, дублирующую сигнал светофора, и шумовые полосы на подъезде к «зебре». Для удобства маломобильных граждан переход будет построен выше проезжей части - на одном уровне с тротуарами. Стоимость проекта составит около 2,5 млн рублей.

Если пешеходы и автомобилисты оценят новое сооружение, этот опыт распространят на другие перекрестки Ижевска.