Жители Ижевска собрали 50 тонн валежника на субботнике у ипподрома

Горожане убрали весь мусор и посмотрели рысистые бега.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске более 70 человек очистили от мусора и сухостоя лесопосадку у ипподрома. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Проведение субботника – идея энергокомпании «Т Плюс», организовавшей проект «Ижевск - зеленый город». Она часто выбирает неблагоустроенную зону, собирает единомышленников, и вычищает территорию от мусора, тем самым показывая, как чисто и красиво может выглядеть Ижевск при должном уходе.

22 мая энергокомпания со всеми неравнодушными гражданами взялись за расчистку лесного массива у ипподрома. Участники субботника собрали более 50 тонн валежника, большую часть которого сразу переработали в щепу, а остальное вывезли. В это время для детей сотрудники предприятия провели экскурсию по ипподрому, показали конюшни и покатали на лошадях.

В завершение мероприятия горожане попробовали полевую кухню: перловую кашу с тушенкой и сладким чаем. Также всех пришедших ждала развлекательная программа: люди послушали классические произведения Шопена и Баха, сыгранные на фортепиано, и посмотрели рысистые бега.

В настоящий момент территория находится на рассмотрении в правительстве Удмуртской Республики, и в будущем на ней может появиться туристический кластер или веревочный парк. Директор ипподрома Дмитрий Кулишов уверен, что у этой лесопосадки большое туристическое будущее, а прошедший субботник – первый шаг на трудном и долгом пути.