Решение одного из домов оградить двор от собачников не устроило других жителей микрорайона в Ижевске

По словам горожан, путь детей до школы увеличится.

Ижевск. Удмуртия. Жильцы одного из домов в микрорайоне Ильфата Закирова решили огородить свою территорию забором. Об этом рассказали журналисты ГТРК «Удмуртия».

Такое решение вызвало недовольства жителей близлежащих домов. По словам председателя совета дома №144 на улице 40 лет Победы Вячеслава Касимова, поставить забор их вынуждают обстоятельства: собачники микрорайона выгуливают питомцев в их дворе, кроме того, были факты краж роликов и велосипедов.

Напомним, что в микрорайоне строится новая школа на 825 мест. Родителей школьников не устраивает, что детям придется обходить двор и путь до школы сильно увеличится.

Несмотря на возражения, исходя из судебной практики, установка забора вполне законна, говорит председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ Александр Евсеев. «Если даже путь увеличивается, даже кратно, в обход надо будет ходить, то такие решения об установке ограждений на придомовой территории являются законными», - рассказал он.

В администрации Ижевска и Госжилинспекции нашли альтернативу. Если на территории все же появится забор, проходы будут всегда открыты. Жильцам дома предстоит пересмотреть проект ограждения.

Напомним, в 2020 году во «Дворе Калашникова» жильцы незаконно поставили забор.