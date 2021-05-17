Часть Воткинска на несколько дней останется без воды

На этот период горожанам доставят питьевую воду.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске отключат холодное водоснабжение для проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в «ВКонтакте».

Ремонт связан с частичным разрушением трубопроводной арматуры в камере диаметром 800 мм в районе улицы Максима Горького.

20 мая с 21:00 начнется отключение холодной воды, к утру 21 мая ее уже не будет. В ночь с 21 на 22 мая система начнет заполняться, но вода будет сильно хлорированной. Пригодной для питья она станет к вечеру 23 мая, а 24 мая возобновится горячее водоснабжение.

В связи с проведением работ 21 и 22 мая школы работают в дистанционном режиме. 21 мая детские сады будут закрыты.

Жителей района Нефтеразведки проблема не затронет. Школа № 12 и детские сады в микрорайоне будут работать в обычном режиме.

В другие районы питьевую воду доставят в цистернах.

Водоразборные колонки будут работать по адресам:

- улица Республиканская, 73

- переулок Крутой, 29,

- улица Тихая, 29.

Также установлен кран для забора воды на насосной станции «Южный поселок» по улице Рабочей, 9а.