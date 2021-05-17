В Ижевске переделают тротуар и велодорожку на улице 10 лет Октября

Новое покрытие должно появиться до 30 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подрядчика обязали переделать тротуар на улице 10 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В конце марта вдоль улицы 10 лет проложили водопровод и ливневую канализацию. После окончания работ данный участок заасфальтировали, но дорожное покрытие просело.

Служба благоустройства и дорожного хозяйства не приняла работу. Горожан также не устроила сложившаяся ситуация, в результате чего от них поступали просьбы по восстановлению тротуара и велодорожки.

До 30 мая подрядчика обязали переделать тротуар и восстановить пешеходную дорожку.