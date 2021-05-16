Глава Ижевска осмотрел проблемные точки в микрорайоне СХВ

Устранение недостатков городской среды взято на контроль.

Ижевск. Удмуртия. Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев осмотрел болевые точки благоустройства в микрорайоне СХВ во время традиционного обхода в рамках проекта «Пешком по Ижевску».

В рабочей прогулке также принял участие зампредседателя Гордумы, курирующий эту часть столицы Удмуртии, Николай Швецов.

Первым и главным объектом на маршруте стал новый детский сад на Сельхозвыставке, который готовится к открытию. Благоустройству подходов и подъездов к дошкольному учреждению была поставлена неудовлетворительная оценка.

Олег Бекмеметьев поручил исправить ситуацию до июля, когда детский садик откроется. На ближайшую перспективу наметилось обустройство тротуара вдоль улицы Дарьинской, непосредственно примыкающей к новому объекту. «Здесь же очень смущает недострой, который портит всю картину. У него два собственника, которые никак не могут договориться о судьбе здания. Поручил главе района ещё раз связаться с ними и предложить ускориться с принятием решения», — отметил глава Ижевска.

Следующим пунктом стал потенциальный сквер, который пока является пустырём за домом № 1 по улице Сельской. Власти города разберутся с принадлежностью земли, чтобы в дальнейшем вместе с жителями рассмотреть варианты участия в проектах и программах, позволяющих благоустроить эту зелёную зону.

Также был поднят вопрос о создании остановки и пешеходного перехода на перекрёстке улицы и переулка Выставочных и строительства тротуара вдоль Новоярушкинской улицы.

«Пока конкретных сроков по решению этих вопросов не называю. Есть большое желание решить их в следующем году», — подытожил Олег Бекмеметьев.