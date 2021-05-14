В Ижевске 15 мая на улице Красногеройской ограничат движение транспорта

С 09:00 до 22:00 проезд от улицы Ломоносова до улицы Коммунаров будет запрещен.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 мая в связи с ремонтными работами движение транспорта по улице Красногеройской будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

15 мая с 09:00 до 22:00 движение транспорта по улице Красногеройской от улицы Ломоносова до улицы Коммунаров будет ограничено.

В районе дома № 61 заменят участок квартальной теплотрассы. Для повышения надежности теплоснабжения 3 жилых домов и других объектов ближайшего микрорайона обновят 130 м трубы.

Во время ремонтных работ в доме 216а на улице Коммунаров не будет горячей воды.

После завершения работ на проезжей части уложат щебень, а в течение недели дорогу полностью восстановят.

В целях безопасности движения на участке ремонта временно установят дорожные знаки.