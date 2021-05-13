Праздничное открытие сезона пройдет в Летнем саду Ижевска

14 мая горожан ждут на пенную вечеринку на фан-зоне.

Ижевск. Удмуртия. Праздничное открытие летнего сезона на Фан-зоне парка Кирова состоится 14 мая в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.

В 10:00 на большом экране начнется показ мультфильмов. Зрителям покажут обе части «Черепашки ниндзя», а также несколько полнометражных фильмов.

В 18:00 для горожан выступит студия танцев «Вертикаль».

В 21:00 начнется пенная вечеринка, которая продлится до 04:00. Специальным гостем праздника станет женский голос группы «Руки вверх» Елизавета Роднянская и Dj Miss L.A. Вход на вечеринку платный.

15 мая торжественное открытие ждет Летний сад. В 16:00 программу откроет семейный квест, в рамках которого участникам предстоит выполнять задания на станциях.

В 18:00 начнется концерт и розыгрыш призов среди участников квеста, набравших наибольшее число отметок о прохождении конкурсов. Призовой фонд составит 100 тыс. рублей.

После все желающие смогут остаться на танцы.