Стёртое граффити на улице Лихвинцева в Ижевске восстановят ко Дню оружейника

Рисунок с изображением оружейника Виктора Ионова появился в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. Стёртое граффити с изображением оружейника Виктора Ионова восстановят к сентябрю 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Портрет конструктора, ветерана труда и почётного гражданина Удмуртии размещался на фасаде дома №56 по улице Лихвинцева.

8 мая изображение, появившееся в сентябре 2019 года, стёрли. Причиной стала его обветшалость и потеря эстетической привлекательности.

Портрет планируют восстановить к 19 сентября 2021 года, когда будет праздноваться День оружейника. Работы пройдут после согласования с жителями дома.