В Ижевске в День Победы перекроют центральные улицы

Общественный транспорт пройдет по другим улицам.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на время праздника в честь Дня Победы движение транспорта в центре города будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 08:00 до 11:00 для проезда будут недоступны:
- Свободы от Советской до Бородина;
- Бородина от Пушкинской до Карла Маркса.
С 08:00 до 22:30 движение транспорта будет запрещено по:
- Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров;
- Наговицына от Пушкинской до Коммунаров;
- Пушкинской от Советской до Кирова.
С 08:30 до 16:00 будут перекрыты:
- Коммунаров от переулка Широкого до Красногеройской;
- Лихвинцева от Пушкинской до Удмуртской;
- Красногеройская от Удмуртской до Карла Маркса;
- Наговицына от Пушкинской до Коммунаров.
С 12:00 до 15:00 на время проведения 72-й Традиционной легкоатлетической Эстафеты Мира, перекроют:
- Пушкинскую от Красногеройской до переулка Широкого;
- Красногеройскую от Коммунаров до Пушкинской;
- Коммунаров от Красногеройской до Лихвинцева,
- Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров.
С 21:00 до 22:30 на время салюта закроют для передвижения транспорта:
- Максима Горького от Бородина до переулка Широкого;
- Милиционную от Бородина до Кирова.
Общественный транспорт изменит свои маршруты:
Автобус №19 перенаправляется по маршруту улица Кирова - улица Карла Маркса - улица Советская. Посадка и высадка пассажиров - в районе трамвайных остановок.
Автобус №26 перенаправляется по маршруту улица Кирова - улица Максима Горького в оба направления.
Автобус №28 перенаправляется по маршруту улица Кирова - улица Удмуртская - улица Советская по направлению движения в сторону центра, в обратном направлении – улица Удмуртская - улица Майская - улица Пушкинская.
Маршруты троллейбусов № 1, 4 и 7 будут перенаправлены на улицу Удмуртская.
Напомним, что с программой празднования Дня Победы можно ознакомиться здесь. Все мероприятия пройдут с соблюдением масочного режима.