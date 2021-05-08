В Ижевске в День Победы перекроют центральные улицы

Общественный транспорт пройдет по другим улицам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на время праздника в честь Дня Победы движение транспорта в центре города будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 08:00 до 11:00 для проезда будут недоступны:

- Свободы от Советской до Бородина;

- Бородина от Пушкинской до Карла Маркса.

С 08:00 до 22:30 движение транспорта будет запрещено по:

- Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров;

- Наговицына от Пушкинской до Коммунаров;

- Пушкинской от Советской до Кирова.

С 08:30 до 16:00 будут перекрыты:

- Коммунаров от переулка Широкого до Красногеройской;

- Лихвинцева от Пушкинской до Удмуртской;

- Красногеройская от Удмуртской до Карла Маркса;

- Наговицына от Пушкинской до Коммунаров.

С 12:00 до 15:00 на время проведения 72-й Традиционной легкоатлетической Эстафеты Мира, перекроют:

- Пушкинскую от Красногеройской до переулка Широкого;

- Красногеройскую от Коммунаров до Пушкинской;

- Коммунаров от Красногеройской до Лихвинцева,

- Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров.

С 21:00 до 22:30 на время салюта закроют для передвижения транспорта:

- Максима Горького от Бородина до переулка Широкого;

- Милиционную от Бородина до Кирова.

Общественный транспорт изменит свои маршруты:

Автобус №19 перенаправляется по маршруту улица Кирова - улица Карла Маркса - улица Советская. Посадка и высадка пассажиров - в районе трамвайных остановок.

Автобус №26 перенаправляется по маршруту улица Кирова - улица Максима Горького в оба направления.

Автобус №28 перенаправляется по маршруту улица Кирова - улица Удмуртская - улица Советская по направлению движения в сторону центра, в обратном направлении – улица Удмуртская - улица Майская - улица Пушкинская.

Маршруты троллейбусов № 1, 4 и 7 будут перенаправлены на улицу Удмуртская.

Напомним, что с программой празднования Дня Победы можно ознакомиться здесь. Все мероприятия пройдут с соблюдением масочного режима.