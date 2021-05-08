В Ижевске активисты провели субботник около ветлечебницы в Ленинском районе

Волонтеры привели в порядок лесопосадку на улице Баранова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается акция “Чистый двор”. Уборка общественных территорий проходит во всех районах города. 8 мая экологический десант высадился на улице Баранова, напротив дома 84, чтобы навести порядок в лесопосадке возле ветеринарной лечебницы.

Как рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Гарин, внимание городских властей к этой территории привлекли сами жители. Здесь бывают не только те, кто привозит своих питомцев на лечение или просто прогуливается, но и любители употребить спиртное и оставить после себя мусор.

Жильцы попросили содействия в благоустройстве лесопосадки и сами вышли на субботник. В помощь к ним были мобилизованы коммунальные службы, активисты “Молодой гвардии” “Единой России”, представители администрации Ижевска и городской думы. Фронт работ развернулся на всей площади лесопосадки. На 2 гектарах лесных насаждений предстояло убрать мусор, упавшие деревья, вырубить кустарники и расчистить тропинки.

Задачей сегодняшнего субботника было не просто привести в порядок участок зеленой зоны Ижевска, но и в недалеком будущем сделать его местом культурного отдыха горожан. “1 мая мы запустили новый проект по наведению порядка в городе – “Чистый двор”. Субботники прошли уже на более чем 20 общественных территориях. Сейчас мы решили немного расширить проект и выйти на уборку лесопосадок. В перспективе планируем включить эту территорию в список объектов для благоустройства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - рассказал заместитель Олег Гарин.

И добавим, сегодня площадь городских лесов в Ижевске составляет почти 8,5 тыс. гектаров.