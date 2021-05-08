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Сотрудники экстренных служб Удмуртии устроили флешмоб ко Дню Победы

13:51, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Сотрудники экстренных служб Удмуртии устроили флешмоб ко Дню Победы
13:51, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
263
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#МЧС\n#здравоохранение\n#флешмоб\n#песня\n#видео
Фото: pixabay.com
263
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Видео посвящено 76-й годовщине Великой Победы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и Министерства здравоохранения провели флешмоб ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Удмуртской Республике.  

Участники акции выпустили видео, где спели песню «Спасибо за Победу!» и составили слово «ПОБЕДА» из служебных транспортных средств на парковке перед администрацией Ижевска. 

В видео использованы архивные кадры. Композицию исполнили инженер-программист РОИО ГИБДД МВД по Удмуртии Станислав Набоких, командир отделения ПСЧ № 19 Игорь Петров и врач станции скорой помощи Вадим Клюев. 

13:51, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
263
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#МЧС\n#здравоохранение\n#флешмоб\n#песня\n#видео