Часть улицы Пушкинской в Ижевске перекроют вечером 5 мая

Движение будет закрыто на время репетиции Парада Победы.

Ижевск. Удмуртия. Часть улицы Пушкинской перекроют в Ижевске на время репетиции Парада Победы. Как рассказал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», 5 мая с 18:30 до 22:00 будет ограничено движение как личного, так и общественного транспорта.

Фото: ВК Олега Бекмеметьева

Для проезда будут закрыты:

- Пушкинская от Красногеройской до переулка Широкого;

- Лихвинцева от Пушкинской до улицы Коммунаров;

- Наговицына от Пушкинской до улицы Коммунаров;

- Бородина от улицы Пушкинской до Свободы.

По данным ИжГЭТ, движение троллейбусов маршрутов № 1, 4, 7 перенаправят на улицу Удмуртскую.

ИПОПАТ также скорректирует маршруты автобусов. Так, 19-й автобус перенаправляется на Кирова, Карла Маркса, Советскую. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в районе трамвайных остановок.

26-й маршрут перенаправляется на Кирова, Максима Горького в оба направления.

28-й маршрут перенаправляется на Кирова, Удмуртскую, Советскую в сторону центра, в обратном направлении – Удмуртскую, Майскую, Пушкинскую.