В Ижевске более 200 человек раскрасили лед в “Ижстали”

Для Ижевска такое мероприятие уже стало традицией.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла ежегодная раскраска льда в «Ижстали». Об этом рассказала креативный директор хоккейного комплекса “Ижсталь” Ирина Гридина.

Традиция образовалась еще 3 года назад, когда один из болельщиков предложил раскрасить лед. Ижевчанам настолько понравилось мероприятие, что теперь его проводят каждый год.

30 апреля более 200 горожан пришли поддержать рисунками нашу хоккейную команду, пообщаться и просто приятно провести время.

Из всех рисунков хоккеисты выбрали 3 самых понравившихся и вручили их художникам подарки с хоккейной атрибутикой и канцтоварами.

Это был последний день, когда в городе присутствовал небольшой кусочек холода, после мероприятия лед растопили до следующего сезона.