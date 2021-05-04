Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

В Глазове организовали проверку по факту падения дерева на линию электропередач

18:40, 04 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В Глазове организовали проверку по факту падения дерева на линию электропередач
18:40, 04 мая, 2021
Екатерина Сентемова
43
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие\n#горожане\n#электричество\n#ветер
Фото: pixabay.com
43
0

Горожане могли пострадать.

Глазов. Удмуртия. В Глазове идет доследственная проверка о падении дерева рядом с женщиной и детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР. 

Дерево упало на линию электропередач, в результате чего оборвались провода, что создало опасность для жизни и здоровья горожан. 

В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего. 

Напомним, что 1 мая в связи с сильным ветром в Ижевске упало дерево на 75-летнюю женщину, которая получила переломы предплечья, голени и закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на стабильное состояние бабушка скончалась. 

18:40, 04 мая, 2021
Екатерина Сентемова
43
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие\n#горожане\n#электричество\n#ветер