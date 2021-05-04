В Глазове организовали проверку по факту падения дерева на линию электропередач

Горожане могли пострадать.

Глазов. Удмуртия. В Глазове идет доследственная проверка о падении дерева рядом с женщиной и детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Дерево упало на линию электропередач, в результате чего оборвались провода, что создало опасность для жизни и здоровья горожан.

В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 1 мая в связи с сильным ветром в Ижевске упало дерево на 75-летнюю женщину, которая получила переломы предплечья, голени и закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на стабильное состояние бабушка скончалась.