Все машины получат специальные пропуска и табличку «Транспорт ветерана».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая пройдёт акция «Транспорт ветерана».

С 2010 года добровольцы развозят ветеранов от дома до мест проведения торжественных мероприятий и обратно. Между собой волонтёры распределяют пять районов города, чтобы ни один из участников праздника не оказался забыт.

Все машины получат специальные пропуска и табличку «Транспорт ветерана» — это позволит им подвезти ветеранов и их сопровождающих вглубь событий. Чаще всего водители подбирают праздничную музыку, украшают транспорт ленточками и благодарят ветеранов за их неоценимый вклад в историю страны.

Чтобы присоединиться к акции, добровольцы могут заполнить заявку, в которой указать своё имя, марку и номер машины, а также желаемый район старта.