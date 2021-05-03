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В Ижевске откроется вторая модельная библиотека

11:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
В Ижевске откроется вторая модельная библиотека
11:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека
Фото: ИА «СУСАНИН»
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На её создание выделено 5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе библиотеки имени Надежды Крупской откроется вторая в городе модельная читальня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На обновление библиотеки выделано 5 млн рублей. Из них 1 млн рублей — это республиканское софинансирование, и 600 тыс. рублей выделили из бюджета города. Дополнительно муниципалитет отвёл на ремонт фасада здания и его входных групп 2,3 млн рублей.

В библиотеке демонтировали старые конструкции, рабочие приступили к ремонту пола, стен и электромонтажным работам. Закуплены компьютеры, более 1400 экземпляров книг, оформлен доступ к электронной библиотеке Литрес.

В будущем тут появится конференц-зал и новые пространства для чтения, творчества, спектаклей и тренингов. Обновлённая библиотека начнёт работу в сентябре 2021 года.

11:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
310
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека