В Ижевске откроется вторая модельная библиотека

На её создание выделено 5 млн рублей.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе библиотеки имени Надежды Крупской откроется вторая в городе модельная читальня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На обновление библиотеки выделано 5 млн рублей. Из них 1 млн рублей — это республиканское софинансирование, и 600 тыс. рублей выделили из бюджета города. Дополнительно муниципалитет отвёл на ремонт фасада здания и его входных групп 2,3 млн рублей.

В библиотеке демонтировали старые конструкции, рабочие приступили к ремонту пола, стен и электромонтажным работам. Закуплены компьютеры, более 1400 экземпляров книг, оформлен доступ к электронной библиотеке Литрес.

В будущем тут появится конференц-зал и новые пространства для чтения, творчества, спектаклей и тренингов. Обновлённая библиотека начнёт работу в сентябре 2021 года.