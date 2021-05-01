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В Глазове на улице Кирова обнаружили столетнюю брусчатку

15:00, 01 мая, 2021
Анна Торхова
В Глазове на улице Кирова обнаружили столетнюю брусчатку
15:00, 01 мая, 2021
Анна Торхова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#история
Фото: Глазовский краеведческий музей
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Ее нашли во время ремонта проезжей части.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в ходе реконструкции улицы Кирова под слоем асфальта обнаружили столетнюю брусчатку. Об этом сообщает пресс-служба города.
Как рассказывают в Глазовском краеведческом музее, в 1920-х годах состояние дорог в Глазове было плачевным. Все благоустройство ограничивалось посыпкой гравием и щебнем, дощатыми тротуарами. На заседаниях Горсовета не раз обсуждалось, мостить ли улицы уральским гранитом, известковым камнем с поля деревни Богатырской или булыжниками с поля деревни Озерки. В 1927 году решили остановиться на камне Богатырской породы. Позднее главные улицы города: Революции, Вятскую, Сибирску, часть Первомайской, решили мостить уральским гранитным камнем.
Напомним, движение по улице Кирова закрыли на 2,5 месяца. Город получил 90 млн рублей на ее благоустройство. Там появится 7 новых скверов. 
15:00, 01 мая, 2021
Анна Торхова
128
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#история